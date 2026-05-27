В акватории порта Сочи стрельбы

«27 мая в 10:20 и с 20:00 до 23:00 в акватории Морского порта Сочи состоятся учебные стрельбы. Также стрельбы пройдут с 17:00 до 20:30 — на полигоне в селе Пластунка», — говорится в сообщении.
Кроме того, в 10:10 в центральной части города проходит речевое оповещение населения.
Ранее сообщалось, что в порту Сочи военные проводят учебные стрельбы.
В Крыму и Севастополе также регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.