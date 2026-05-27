На благоустройство привокзального сквера в Железнодорожном выделили 10,8 млн рублей

На благоустройство привокзального сквера в Железнодорожном выделили 10,8 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального центра торгов.
Территория располагается рядом с городской площадью. Власти готовятся объявить аукцион по выбору подрядчика. Финансирование рассчитано на 2026 год.
Масштабную программу ревитализации в Железнодорожном запустили в 2019-м. В историческом центре отремонтировали десятки домов, привели в порядок территорию вокруг, благоустроили площадь. В посёлке продолжают ремонтировать довоенные дома и старинные сооружения.