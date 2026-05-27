Лантратова попросила МВД отпустить рожать в родной город фигурантку дела о краже

Telegram-канал «Осторожно, новости», отмечает, что ходатайство Евгении с просьбой временно отозвать подписку о невыезде следователь отказался удовлетворить уже четыре раза. Следственные действия должны были завершиться 15 мая, но их продлили — и теперь их срок совпадает с предполагаемой датой родов. Евгения и ее коллега направляли жалобы в прокуратуру и СКР, но там нарушений не нашли. «Все это выглядит как издевательство надо мной и малышом. Большая часть беременности прошла в стрессе… Даже если рожать придется в Москве, то как я буду с двухнедельным ребенком ездить на следственные действия?» — сказала девушка в видеообращении.