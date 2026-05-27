Студенты самарского университета создали «умные» часы

Часы выполнены в виде эмблемы факультета — бензольного кольца с транзистором в центре. Они устойчивы к внешним воздействиям, имеют беспроводное управление и широкую цветовую гамму. Кроме времени и даты на панель можно выводить другие сведения. Первые электронные часы на факультете появились в 1976 году. Новая версия стала символическим артефактом, соединившим историю с современностью. На факультете не исключают, что смогут поставить производство таких часов на поток.