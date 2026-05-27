В хабаровском Росреестре ответят на все дачные вопросы

Специалисты Управления Росреестра по Хабаровскому краю уже в ближайшую пятницу, 29 мая с 10.00 до 12.00 проводят день консультаций для дачников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Эксперты хабаровского Росреестра и краевого филиала ППК «Роскадастр» по Хабаровскому краю приглашают садоводов, дачников, председателей и членов правлений садоводческих товариществ со своими вопросами.
Всем, кто придется на эту встречу, расскажут, как оформить дом и земельный участок; как восстановить утраченные документы на дачу; в какие сроки необходимо провести межевание и навести порядок на земельном участке, чтобы не попасть в нарушители.
Посетители также узнают что изменилось для землевладельцев с 1 марта 2025 года. в законодательстве о недвижимости, ответят на другие дачные вопросы.
Адрес: Хабаровск, ул. К. Маркса, 74.