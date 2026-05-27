Перспективное средство индивидуальной мобильности для движения по пересеченной местности

Побережье Азовского моря в Краснодарском крае имеет специфические природные особенности. Это и песчано-ракушечные пляжи Тамани, и испещренная лиманами, каналами и речными руслами Приазово-Кубанская равнина — знаменитые плавни дельты Кубани. Эти места издавна облюбовали любители рыбалки, которые столь же давно испытывают трудности, пытаясь добраться до вожделенных угодий.
Помочь им может относительно новое для российского рынка транспортное средство, сочетающее свойства маломерного судна и возможность на колесах преодолевать участки суши. Это не автомобиль-амфибия, а РИБоход, разработанный в Нижнем Новгороде. По словам коммерческого директора ООО «Техно ТОР» Дмитрия Белокопытова, речь идет не о новом классе транспортного средства, а о развитии уже существующих решений. «Это маломерное судно — катер либо моторная лодка… Просто с возможностью передвижения по суше», — говорит эксперт.
РИБоход создан на основе лодки RIB (Rigid Inflatable Boat, жестко надувная лодка. — Прим. ред.), установленной на трехколесное шасси для передвижения по суше, а также спуска на воду. Колеса не влияют на плавучесть агрегата: при движении по воде шасси поднимается выше ватерлинии.
С технической точки зрения РИБоход относится к категории маломерных судов. Его основная функция — движение по воде, а возможность выхода на берег и передвижения по суше — дополнительная опция. В стандартной комплектации «лодка на колесах» способна преодолеть до трех километров пересеченной местности — по береговой линии, мелководью, грунтовым участкам.
Дмитрий Белокопытов констатирует, что интерес к подобной технике уже демонстрируют организации для использования в спасательных операциях, при водолазных работах, для патрулирования и охраны труднодоступных акваторий, а также для перевозки людей (до восьми человек) и небольших грузов (до 1,2 тонны). Естественно, при таких операциях она не основное, а вспомогательное средство. Его преимущество — в сокращении времени выхода на воду: техника может постоянно находиться на базе и использоваться по мере необходимости без проведения специальных операций по спуску.
По мнению Дмитрия Белокопытова, РИБоходы нужно рассматривать как нишевое, но перспективное решение для российского бездорожья, прежде всего в прибрежных зонах. Это не замена существующих видов транспорта, а заполнение инфраструктурных «провалов», характерных для значительной части водных территорий страны.
Мировой опыт показывает: подобные конструкции востребованы в регионах с выраженными приливно-отливными зонами и недостаточностью береговой инфраструктуры..