С 27 мая запустят дополнительный поезд в Крым через Ростовскую область

С 27 мая начнёт курсировать дополнительный поезд в Крым через Ростовскую область, сообщает компания‑перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
Первый рейс выполнит двухэтажный поезд «Таврия» № 167/168. Состав будет ходить один раз в четыре дня по маршруту через Рязань, Воронеж, Ростов‑на‑Дону и Тамань.
Расписание движения:
Из Москвы поезд отправляется в 14:40, останавливается в Ростове‑на‑Дону в 06:12 следующего дня, прибывает в Симферополь к 20:20. Общее время в пути — 29 часов 40 минут.
Обратно из Симферополя поезд выезжает в 13:10 и прибывает в Москву в 18:24 следующего дня. Время в пути — 29 часов 14 минут.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше