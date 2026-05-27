Красноярский край представил свой туристический потенциал в Москве

Туристический потенциал Красноярского края представили на презентации в Москве в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Участниками мероприятия стали около 80 представителей туристической отрасли, профильного бизнеса, индустрии гостеприимства, федеральных организаций и туроператоров. Им рассказали о возможностях активного, экологического, гастрономического, событийного и экспедиционного туризма, а также представили эксклюзивные предложения для проведения индивидуальных туров.
Особое внимание было уделено путешествиям по Енисею, северным территориям, историческим городам и природным достопримечательностям региона. Участники узнали о развитии туристической инфраструктуры в регионе, возможностях международного аэропорта Красноярск, гостиничной базе, а также о площадках для проведения деловых и событийных мероприятий.
«Красноярский край предлагает туристам уникальное сочетание масштабной природы, современной инфраструктуры, ярких событий и эксклюзивных маршрутов. Для нас важно не только развивать внутренний туризм, но и активно продвигать регион на федеральном уровне, открывая новые возможности для сотрудничества с представителями отрасли», — отметила руководитель агентства по туризму Красноярского края Елена Недбайло.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.