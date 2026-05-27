В Хабаровске подростку грозит до 5 лет за кражу призов из автомата

Кражу заметили во время планового обслуживания терминала.

В Хабаровске подросток вскрыл игровой автомат и украл призы, — сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.

В Хабаровске полицейские раскрыли кражу призов из игрового автомата в торговой точке на улице Кола Бельды.

В полицию обратился представитель компании, обслуживающей призовые автоматы, установленные в магазинах и торговых центрах. Во время планового обслуживания одного из терминалов он обнаружил повреждения: нити, на которых были закреплены призы, оказались срезаны посторонним предметом.

Из автомата пропали умная колонка, мягкая игрушка и денежные купюры, использовавшиеся в качестве призов. Общий ущерб оценили примерно в 13 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 16-летний житель Железнодорожного района Хабаровска.

Похищенное — колонку, игрушку и деньги — изъяли в ходе следственных действий в отделе полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. В отношении подростка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

На мать несовершеннолетнего составлен административный материал за неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.