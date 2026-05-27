В Екатеринбурге одновременно ремонтируют 10 улиц

План на сезон — заасфальтировать 369 тысяч квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в полную силу начался сезон ремонтных работ: подрядчики сейчас одновременно ремонтируют 10 улиц. В планах на сезон — обновить 369 тысяч «квадратов», большую часть — до начала Международного фестиваля студентов в сентябре. Об этом сообщает «ФедералПресс».

На ремонт дорог в Екатеринбурге в 2026 году выделили почти 2 миллиарда рублей, которые позволят привести в порядок 20 дорожных участков длиной в 21 километр.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» город получит 1 миллиард рублей, этого хватит на 9 участков общей протяженностью в 12,9 километра. Еще 950 миллионов поступят по другим региональным и муниципальным программам.

Какие улицы ремонтируют в Екатеринбурге.

Луначарского в районе Шарташской, Розы Люксембург от Центральной гостиницы в сторону Куйбышева, дублер Сибирского тракта, Малышева в районе БЦ «Высоцкий», два участка на 8 Марта, проспект Космонавтов, переулок Медиков у ТРЦ «Алатырь», Объездная дорога.