Новый тоннелепроходческий щит нижегородского метро получил имя «Евдокия»

Метростроители дали имя новому тоннелепроходческому комплексу (ТПМК), который в ближайшее время первым отправится от тупиков станции «Горьковская» в сторону площади Свободы. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метро НН».
Щит был закуплен в Китае. Специалисты назвали его «Евдокией», чтобы поддержать современную традицию сохранения культурно-исторического наследия и отдать дань выдающимся личностям, связанным с местной историей. Напомним, что первому ТПМК присвоили имя «Владимир» в честь крестителя Руси. В этот раз выбор пал на Евдокию Дмитриевну — дочь Суздальско-Нижегородского великого князя Дмитрия Константиновича.
«Обычно комплексам присваивают имена известных людей, прославленных тружениц и даже киногероинь. Метростроители стараются не повторяться и каждый раз подбирают уникальные названия», — говорится в сообщении.
