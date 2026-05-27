Диетолог Редина пояснила, почему кофе, кефир и бананы нельзя употреблять натощак

Утром пищеварительная система только начинает свою работу, и то, что мы едим первым делом, оказывает значительное влияние на наше самочувствие в течение дня. Ольга Редина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметила, что многие люди ошибочно полагают, что если продукт полезен, то его можно употреблять в любое время. Однако это не всегда верно. Некоторые продукты могут вызывать раздражение желудка, вздутие живота, изжогу и даже усиливать чувство голода, если их есть на голодный желудок.