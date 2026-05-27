Диетолог Редина пояснила, почему кофе, кефир и бананы нельзя употреблять натощак

Диетолог Ольга Редина предупредила, что некоторые продукты, которые обычно считаются полезными или лёгкими, могут вызывать неприятные ощущения при употреблении натощак. К таким продуктам относятся кофе, апельсиновый сок, бананы и некоторые кисломолочные продукты.
Почему важен завтрак.
Утром пищеварительная система только начинает свою работу, и то, что мы едим первым делом, оказывает значительное влияние на наше самочувствие в течение дня. Ольга Редина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметила, что многие люди ошибочно полагают, что если продукт полезен, то его можно употреблять в любое время. Однако это не всегда верно. Некоторые продукты могут вызывать раздражение желудка, вздутие живота, изжогу и даже усиливать чувство голода, если их есть на голодный желудок.
Свежевыжатые соки и цитрусовые.
Диетолог подчеркнула, что свежевыжатые соки, особенно цитрусовые, могут быть спорными продуктами для употребления натощак. Хотя небольшое количество кислых продуктов в целом не опасно для здорового желудка, у людей с гастритом, повышенной кислотностью или чувствительной слизистой оболочкой такие напитки могут вызывать жжение, дискомфорт и даже усиливать изжогу.
Кофе.
Чёрный кофе также попал в список продуктов, которые не рекомендуется употреблять натощак. Кофеин стимулирует выработку желудочного сока и может вызывать раздражение слизистой оболочки желудка, тошноту и чувство тяжести. Если человек не может проснуться без кофе, диетолог советует пить его после лёгкого завтрака, например, после бутерброда, яйца или йогурта.
Быстрые углеводы.
Сладкая выпечка, конфеты и продукты с высоким содержанием быстрых углеводов также не лучший выбор для завтрака на голодный желудок. Когда человек съедает сладкое натощак, уровень сахара в крови резко поднимается, а затем так же быстро падает, что приводит к усталости, дрожи, раздражительности и усилению чувства голода.
Бананы.
Бананы, несмотря на свою полезность, могут вызывать неприятные ощущения у некоторых людей, если их есть натощак. У людей с медленным пищеварением или склонностью к вздутию живота бананы могут вызывать тяжесть.
Кисломолочные продукты.
Кисломолочные продукты, такие как йогурт или кефир, обычно считаются полезными, но у людей с повышенной кислотностью желудка или чувствительным ЖКТ они могут вызывать дискомфорт, если употреблять их натощак.
Идеальный завтрак.
Ольга Редина рекомендует начинать день с завтрака, который включает в себя белок, мягкие углеводы и полезные жиры. Это может быть омлет, каша, творог с цельнозерновым тостом, яйца, йогурт с орехами или другие продукты, которые мягко запускают пищеварение и обеспечивают организм необходимыми питательными веществами.