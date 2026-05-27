Депутаты поддержали корректировку бюджета большого Красноярска

Накануне состоялось заседание сессии Красноярского горсовета, в ходе которой народные избранники одобрили проект решения о корректировке бюджета краевой столицы на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. Изменения в основной финансовый документ города носят точечный характер. Общий объем средств, дополнительно вносимых и перераспределяемых в ходе данной корректировки, составляет свыше 1 миллиарда рублей. Причем основная доля этой суммы — поступления из вышестоящих бюджетов. В первую очередь изменения связаны с реализацией мероприятий по приоритетам, которые определил глава Красноярска Сергей Верещагин в части поддержки новых территорий. Так, дополнительные ресурсы будут направлены на обслуживание автодорог, сетей освещения, объектов благоустройства, создание и содержание площадок ТКО, ликвидацию несанкционированных свалок, предоставление существующих городских мер соцподдержки, — сообщила заместитель главы города — руководитель департамента финансов Виктория Бугаева. Учитывая предложенные изменения, параметры бюджета Красноярска в 2026 году по доходам составят 76,5 миллиарда рублей, по расходам — 81 миллиард рублей, дефицит — 4,5 миллиарда рублей. По поручению Сергея Верещагина будут выделены средства на возвращение ранее действовавшего количества поездок на социальном такси для маломобильных горожан к социально значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха и обратно. Отметим, что в краевом центре установлена новая мера соцподдержки: горожане, удостоенные звания «Почетный ветеран города Красноярска», будут получать ежегодную денежную выплату. Кроме того, депутаты горсовета приняли отчет об исполнении бюджета Красноярска за 2025 год.