Накануне состоялось заседание сессии Красноярского горсовета, в ходе которой народные избранники одобрили проект решения о корректировке бюджета краевой столицы на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. Изменения в основной финансовый документ города носят точечный характер. Общий объем средств, дополнительно вносимых и перераспределяемых в ходе данной корректировки, составляет свыше 1 миллиарда рублей. Причем основная доля этой суммы — поступления из вышестоящих бюджетов. В первую очередь изменения связаны с реализацией мероприятий по приоритетам, которые определил глава Красноярска Сергей Верещагин в части поддержки новых территорий. Так, дополнительные ресурсы будут направлены на обслуживание автодорог, сетей освещения, объектов благоустройства, создание и содержание площадок ТКО, ликвидацию несанкционированных свалок, предоставление существующих городских мер соцподдержки, — сообщила заместитель главы города — руководитель департамента финансов Виктория Бугаева. Учитывая предложенные изменения, параметры бюджета Красноярска в 2026 году по доходам составят 76,5 миллиарда рублей, по расходам — 81 миллиард рублей, дефицит — 4,5 миллиарда рублей. По поручению Сергея Верещагина будут выделены средства на возвращение ранее действовавшего количества поездок на социальном такси для маломобильных горожан к социально значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха и обратно. Отметим, что в краевом центре установлена новая мера соцподдержки: горожане, удостоенные звания «Почетный ветеран города Красноярска», будут получать ежегодную денежную выплату. Кроме того, депутаты горсовета приняли отчет об исполнении бюджета Красноярска за 2025 год.
Депутаты поддержали корректировку бюджета большого Красноярска
Накануне состоялось заседание сессии Красноярского горсовета, в ходе которой народные избранники одобрили проект решения о корректировке бюджета краевой столицы на.