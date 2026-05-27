В Ростовской области летом отдохнут 5,6 тысяч детей из Донбасса и Новороссии

Более 5,6 тыс. детей из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей отдохнут в Ростовской области летом 2026 года, также летний отдых в регионе организовали для 100 детей из Курской области. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заместителя министра образования региона Екатерину Саковникову.