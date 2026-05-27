Автомобиль алиментщика из Правдинска выставили на торги для погашения долга перед сыновьями

Денежные средства от реализации имущества должника пошли на погашение алиментной задолженности перед детьми. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Суд обязал мужчину каждый месяц выплачивать средства на содержание двух сыновой в «твердой денежной сумме» — прожиточный минимум на одного ребенка и 0,7 прожиточного минимума на второго. Житель Правдинска платил алименты, но не полностью — по 10−15 тыс. рублей в месяц. Из-за это накопился долг, который достиг 300 тыс. рублей. Должник не принял мер к погашению задолженности.
Приставы установили, что гражданин владеет микроавтобусом марки «Volkswagen Transporter» 2006 года выпуска. Транспортное средство сотрудница заметила у здания районного суда, куда мужчина прибыл для участия в судебном заседании. При этом сотруднику службы он сказал, что приехал на автобусе.
На автомобиль наложили арест без права пользования. Далее судебные приставы изъяли имущество должника и передали на реализацию. От продажи машины на торгах удалось выручить 700 тыс. рублей, из которых 300 тыс. перечислили в счет погашения задолженности по алиментам. Оставшуюся сумму направили на оплату остальных долгов — в отделении находились другие производства, возбужденные в отношении этого гражданина.