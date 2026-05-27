Золотоизвлекающая фабрика почти готова к запуску в Красноярском крае

В Красноярском крае на золоторудном месторождении «Ведуга» в Северо-Енисейском округе стартовал финальный этап подготовки к запуску обогатительной фабрики. Сейчас на предприятии идёт пусконаладка оборудования.
Как сообщили в Корпорации развития Енисейской Сибири, специалисты настраивают узлы в отделении измельчения. Вес одной мельницы вместе с рудой и помольными шарами может достигать 600 тонн.
Запасы «Ведуги» оцениваются примерно в 4 миллиона унций золота. После выхода на полную мощность фабрика сможет перерабатывать до 2,2 миллиона тонн руды в год.
