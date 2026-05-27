Между Чернышевским и Калининградом назначили дополнительный рельсобус

Дополнительный пригородный поезд, курсирующий в сообщении Чернышевское — Калининград, начнет ходить с 6 июня по выходным и праздничным дням. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.
Рельсовый автобус будет отправляться со станции Чернышевское в 7:15, из Черняховска — в 8:14. На Южный вокзал Калининграда поезд будет прибывать в 9:42. В пути предусмотрены все остановки.
Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также телеграм-боте «Электрички РЖД».
