Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области ремонт трассы М-4 «Дон» выполнен на 40%

На участке трассы М-4 «Дон», который проходит по Ростовской области, дорожники завершили свыше 40% работ по модернизации дорожного покрытия. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Автодор».

Источник: Коммерсантъ

На участке трассы М-4 «Дон», который проходит по Ростовской области, дорожники завершили свыше 40% работ по модернизации дорожного покрытия. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Автодор».

На данный момент нижний слой асфальтобетона уложен на 33 км. из 91 км. трассы, которую расширяют до шести полос. Верхнее покрытие завершено на 9 км. дороги.

Параллельно с укладкой асфальта специалисты продолжают обновление 20 искусственных сооружений. В среднем готовность этих объектов составляет 66%. На пяти путепроводах и одном мосту основные работы выполнены более чем на 90%.