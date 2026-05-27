Как принять участие в шахматном конкурсе памяти Олега Ефросинина?

Волгоградская комиссия по шахматной композиции и редакция газеты «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье" объявляют мемориальный конкурс составления многоходовых шахматных задач (4−6 ходов) памяти Олега Евгеньевича Ефросинина.
Олега Евгеньевича не стало 27 марта 2026 года, эту утрату тяжело переживают все, кто его знал. Конкурс «Олег Ефросинин — 70» — это дань его светлой памяти.
Судья конкурса — Сергей Петрович Абраменко из Волжского. Установлены отличия: призы, почётные и похвальные отзывы.
Композиции на диаграммах с авторским решением и комментарием в формате PDF и дублированием позиции задачи в fen-кодировке высылайте Солохину С. М. по e-mail: solo-chess@yandex.ru до 1 октября 2026 года. До этой же даты можно присылать письма на обычную почту редакции (в конце статьи). Итоги будут опубликованы в газете «АиФ»-НП«до 31.12.2026 и разосланы всем участникам, а также в ВКонтакте “Шахматная композиция Волгоградской области”.
Публикуем решения задач традиционного конкурса «Шахматная лотерея». Вот решения: № 1 О. Вюрцбург 1.Ле2 № 2 Л. Куббель 1.Ке3 № 3 М. Липтон 1.Cd4 № 4 Монтвид 1.Kh4 № 5 R.Windle 1.с4 № 6 К. Мэнсфилд 1.Кре5 № 7 А. Гуляев 1.Лd2 № 8 А. Аргуэллес 1.Фа1−2.Фg7#1…Фf8, Фg8, Фh8, Фс3 2.Cg6+, C: g8+, Cg6+, Ф: с3 № 9 H. Dieffenbach 1.Kgf5 № 10 В. Руденко 1.Фg7−2.Крd7 1… Кр:d6, Кр: с6 2.Фd7+, Фс7+ № 11 NN 1.Cd2 № 12 М. Хавель 1.Cg7−2.Ch6 1… Лh2, Лf6 2.Ла3, с4 № 13 А. Шабалин 1.Фh2 № 14 Z. Mach 1.Kf1−2.Ф:с5 1… с4, Крd3, Kb- 2.Cc8, Фе2+, Кс3+ № 15 А. Гуляев 1.Фh8 № 16 А. Akerblom 1.Ле7 Cb7, Крd6+(Крc5+) 2.Лbb7,Лeb7+ № 17 NN 1.Кс6 № 18 М. Матрёнин 1.Се7 Крс3, Крd4, Кре3 (Кре4) 2.Cc5,Cb4,Cc5+ № 19 Ан. Кузнецов 1.Фg5 № 20 А. Мандлер 1.Kf6−2.Kg6+ 1… С:f6, g4 2.Фс7+, Kd7+ № 21 О. Ефросинин 1.Kf6 № 22 О. Ефросинин 1.Ka4−2.Фе3 1… f4 2.Фh8 № 23 G. Latzel 1.К:h6 № 24 А. Гуляев 1.Сс6−2.Фg2 1… e6+, e5+ 2.Фg7, Фf7 № 25 В. Желтоножко 1.Лс1−2.Лd1# 1… c3 2.Лb1 Крс4 3.Ке5+ 1… е3 2.Лf1 Кре4 3.Кс5+.
В качестве разминки перед летними конкурсами предлагаем решить задачу (на диаграмме) нашего постоянного читателя Николая Терентьевича Майстренко, ветерана волгоградской школы шахматной композиции. Фамилии читателей, первыми приславшими верные решения, будут опубликованы.
Ответы присылать по адресу: 400005, Волгоград, ул. Наумова, 9, «АиФ»-НП", шахматы или e-mail: solo-chess@yandex.ru. Срок — 10 дней. Успеха!