В Красноярске начали ремонтировать улицу Матросова

В Красноярске дорожники приступили к ремонту улицы Матросова. Общая протяженность участка составляет 3,4 км.
По муниципальному контракту подрядчику предстоит отремонтировать улицу от жилого дома № 4 до нежилого здания № 41а. Сейчас рабочие демонтируют бортовой камень в районе улицы Лесопильщиков. Перед этим асфальт вдоль бордюров отфрезеровали, чтобы снизить количество пыли и грязи во время работ.
На улице Матросова полностью заменят покрытие проезжей части, обновят бортовые камни и отремонтируют тротуары. В районе железнодорожного моста также обустроят недостающие пешеходные участки. После замены бордюров подрядчик приступит к укладке нового асфальта. Полностью перекрывать улицу не планируют, движение будут ограничивать по полосам.
Похожие работы сейчас идут на улице Игарской. На улицах Конституции СССР, Базайской, Ады Лебедевой, Крупской и Елены Стасовой подрядчики меняют бордюры, ремонтируют тротуары и готовят основание под укладку асфальта. На улице Рязанской ведутся земляные работы для устройства новых остановок. Асфальтирование активно идет на четырех объектах. На проезде от улицы Одесской до Рязанской уже уложили верхний слой покрытия, на улице Пограничников подрядчик приступил к асфальтовым работам. На улицах 78 Добровольческой Бригады и Маерчака уложен нижний слой асфальта, сейчас там меняют плиты колодцев.
В мэрии отметили, что особое внимание уделяют качеству материалов. Например, на улице Авиаторов подрядчик снял старый асфальт, но пока не начал укладывать новый из-за несоответствия качества инертных материалов для асфальтобетонной смеси. Работы продолжат после заключения лаборатории.
Всего в 2026 году в Красноярске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируют отремонтировать 25 участков дорог. На эти цели выделили 1,5 млрд рублей.