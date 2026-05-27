В Красноярске начали ремонтировать улицу Матросова

Похожие работы сейчас идут на улице Игарской. На улицах Конституции СССР, Базайской, Ады Лебедевой, Крупской и Елены Стасовой подрядчики меняют бордюры, ремонтируют тротуары и готовят основание под укладку асфальта. На улице Рязанской ведутся земляные работы для устройства новых остановок. Асфальтирование активно идет на четырех объектах. На проезде от улицы Одесской до Рязанской уже уложили верхний слой покрытия, на улице Пограничников подрядчик приступил к асфальтовым работам. На улицах 78 Добровольческой Бригады и Маерчака уложен нижний слой асфальта, сейчас там меняют плиты колодцев.