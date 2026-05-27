В детском саду села Бамут в Чечне состоялась акция «Пожарная безопасность»

Акция «Пожарная безопасность» прошла в детском саду «Светлячок» в селе Бамут Чеченской Республики по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Серноводского муниципального района.
Педагоги рассказали детям, какую важную роль играет огонь в жизни человека и почему при неправильном обращении он может стать причиной серьезной опасности. Ребята в игровой форме ознакомились с правилами поведения при возникновении пожара, узнали, почему нельзя играть со спичками и зажигалками, а также повторили номера экстренных служб.
Также дети узнали, какими качествами должен обладать настоящий спасатель и как специалисты ежедневно помогают людям. Для закрепления знаний были организованы тематические игры, викторины и практические задания, благодаря которым дошкольники смогли лучше усвоить необходимые правила.
«Сегодня особенно важно уделять внимание вопросам безопасности детей уже с дошкольного возраста. Такие занятия помогают ребятам в доступной и понятной форме ознакомиться с основами безопасного поведения и учат правильно действовать в экстренных ситуациях. Мы стремимся создавать для детей условия, в которых обучение проходит интересно, познавательно и приносит практическую пользу», — отметила руководитель детского сада «Светлячок» Марет Мержуева.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.