В Челябинске построили новое троллейбусное депо

«То, что мы увидели, мягко говоря, впечатлило, — признался председатель Законодательного Собрания Олег Гербер. — Подобных депо не возводилось последние двадцать-тридцать лет не только в Челябинске, но и в целом по России. Это высокотехнологичный комплекс, в котором продумано всё. Новые технологии, оборудование. И конечно, один из главных вопросов — экология всех процессов. Вспомним, советское время, тогда, например, на мойке транспорта очистке воды не уделялось внимания. Теперь же грязная вода проходит несколько стадий фильтрации, а не сбрасывается в водоёмы. Если говорить в целом о развитии и доступности общественного транспорта в Челябинске, мы уже почти забыли, как выглядят ржавые и старые маршрутки. А ведь ещё лет пять назад это было обычным явлением».