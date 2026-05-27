В Челябинске построили новое троллейбусное депо

В Челябинске завершается реконструкция троллейбусного депо № 1, которая стала частью масштабного концессионного соглашения с ООО «Синара — ГТР Челябинск». Проект реализовывался с октября 2021 года, за пять лет предприятие оснастили передовым оборудованием, модернизировали 30 тяговых подстанций, проложили более 5,7 км новой контактной сети и обновили 83 км существующих линий.
«Такого масштабного проекта модернизации троллейбусного движения, как в Челябинске, нет ни в одном другом городе-миллионнике, — отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Евгений Илле. — На ремонт и строительство сетей, новых тяговых подстанций, депо и контактной сети будет заложено порядка 14 млрд рублей. Необходимо продолжать эту работу, ведь троллейбус — это экономичный и, что самое главное, экологичный вид транспорта. Он позволяет комфортно перевозить большое количество пассажиров, а пассажиропоток в троллейбусах достигает 15 млн человек в год».
В рамках программы закуплено 168 троллейбусов, производятся они в нашем регионе. Сейчас действует семь маршрутов, планируется открытие ещё четырёх. Особое внимание на предприятии уделяется экологии: в депо установлены мойки замкнутого цикла, позволяющие очищать и повторно использовать воду для ежедневной уборки транспорта.
«То, что мы увидели, мягко говоря, впечатлило, — признался председатель Законодательного Собрания Олег Гербер. — Подобных депо не возводилось последние двадцать-тридцать лет не только в Челябинске, но и в целом по России. Это высокотехнологичный комплекс, в котором продумано всё. Новые технологии, оборудование. И конечно, один из главных вопросов — экология всех процессов. Вспомним, советское время, тогда, например, на мойке транспорта очистке воды не уделялось внимания. Теперь же грязная вода проходит несколько стадий фильтрации, а не сбрасывается в водоёмы. Если говорить в целом о развитии и доступности общественного транспорта в Челябинске, мы уже почти забыли, как выглядят ржавые и старые маршрутки. А ведь ещё лет пять назад это было обычным явлением».
Олег Гербер побывал в кабине одного из новых троллейбусов и лично оценил условия труда водителей. В тот же день парламентарии побывали и в трамвайном депо № 1, им продемонстрировали возможности трёхсекционного трамвая. Отметим, что за 2022−2025 годы в областном центре проведён капремонт 36,5 км трамвайных путей. Ежегодно обновляется подвижной состав: за последние 5 лет приобретено более 200 вагонов, а в 2025 году закуплено 14 низкопольных и 3 трёхсекционных трамвая. Ремонт путей и закупка техники с учётом строительства метротрамвая продолжаются, в этом году ожидается поставка ещё 12 трёхсекционных вагонов для будущей подземной линии. Интеграция метро в трамвайную сеть обеспечит быстрое сообщение через центр города.
Депутаты отметили, что Челябинская область стала передовым регионом по обновлению общественного транспорта. Более того, теперь мы не только производим, но и продаём трамваи и троллейбусы в другие регионы, а это существенный вклад в экономику Челябинской области.