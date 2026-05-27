Московские кардиохирурги спасли пациента с редкой патологией сердца

В Москве врачи спасли пациента с опухолью в сердце размером с теннисный мяч.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Московские кардиохирурги спасли пациента с редкой патологией сердца, опухоль размером с теннисный мяч почти полностью заполняла левое предсердие, сообщает столичный департамент здравоохранения.

«Во время диспансеризации 46-летний мужчина пожаловался на одышку и учащенное сердцебиение. УЗИ сердца показало редкую патологию: огромное образование, почти полностью заполнявшее левое предсердие, мешало нормальному кровотоку», — говорится в сообщении в канале департамента на платформе «Макс».

Ранее мужчина не обращался с этими жалобами в поликлинику и не проходил обследования, отметили в депздраве. После обнаружения опухоли пациент поступил в больницу имени В. В. Вересаева, где ему провели операцию.

«Особенность этого случая — размер опухоли. Она была размером с теннисный мяч, очень крупная для миксомы сердца, перекрывала митральный клапан и мешала сердцу работать. Сложность добавляло и то, что образование плотно прилегало к митральному клапану, требуя ювелирной работы хирурга для безопасного удаления. Кардиохирурги оставили родной клапан, а не заменили его протезом», — пояснил заведующий кардиохирургическим отделением Василий Терещенко, чьи слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что миксома сердца — редкое заболевание, которое долго может не давать симптомов. Но по мере развития, опухоль может вызывать серьезные осложнения, вплоть до инсульта, если ее фрагменты отрываются и попадают в кровоток.

В департаменте добавили, что хирурги провели сложную операцию, удалив опухоль вместе с участком предсердия, где она крепилась. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и выписан домой для дальнейшего наблюдения.