Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске-на-Амуре стартует гражданский форум «Главное — люди — 2026»

Муниципальный этап форума пройдет 28 мая.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае стартует муниципальный этап XIII гражданского форума «Главное — люди». Он пройдет в краевом доме молодежи Комсомольска-на-Амуре 28 мая. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в 2026-м основную часть тем посвятят Году единства народов России и Году спорта в регионе.

Программа включит в себя, например, диалоговую площадку «Общественный контроль», сессии «ТОС как инструмент формирования образа будущего», «Код донора — единство» и «Для рабочей молодежи». С проектами о развитии и поддержке гражданского общества эксперты выступят на 12 различных площадках.

В числе спикеров — члены Общественной палаты Хабаровского края, Ассоциации ветеранов СВО, Ассамблеи народов России и Союза армян России в регионе. Помимо прочего, с докладами выступят лекторы общества «Знание», представители исполнительных органов края и местного самоуправления, руководители ведущих некоммерческих организаций.

Участниками могут стать активисты местного сообщества, представители некоммерческого сектора и ТОС, работники бюджетных учреждений, а также местного самоуправления. На данный момент регистрацию для участия в мероприятии прошли свыше 250 человек из различных районов Хабаровска.

Другие два муниципальных этапа состоятся в течение 2026 года. Краевой этап запланирован на декабрь — его проведут в Хабаровске.