В Комсомольске-на-Амуре стартует гражданский форум «Главное — люди — 2026»

В Хабаровском крае стартует муниципальный этап XIII гражданского форума «Главное — люди». Он пройдет в краевом доме молодежи Комсомольска-на-Амуре 28 мая. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в 2026-м основную часть тем посвятят Году единства народов России и Году спорта в регионе.
Программа включит в себя, например, диалоговую площадку «Общественный контроль», сессии «ТОС как инструмент формирования образа будущего», «Код донора — единство» и «Для рабочей молодежи». С проектами о развитии и поддержке гражданского общества эксперты выступят на 12 различных площадках.
В числе спикеров — члены Общественной палаты Хабаровского края, Ассоциации ветеранов СВО, Ассамблеи народов России и Союза армян России в регионе. Помимо прочего, с докладами выступят лекторы общества «Знание», представители исполнительных органов края и местного самоуправления, руководители ведущих некоммерческих организаций.
Участниками могут стать активисты местного сообщества, представители некоммерческого сектора и ТОС, работники бюджетных учреждений, а также местного самоуправления. На данный момент регистрацию для участия в мероприятии прошли свыше 250 человек из различных районов Хабаровска.
Другие два муниципальных этапа состоятся в течение 2026 года. Краевой этап запланирован на декабрь — его проведут в Хабаровске.