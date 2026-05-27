БЖД изменит расписание поездов на участке Минск — Орша

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Белорусская железная дорога предупредила о временных изменениях в движении поездов на участке Минск — Орша.
Расписание поездов Минск — Орша с 1 по 4 июня и с 8 по 11 июня 2026 года изменится в связи с ремонтными работами.
«Отдельные поезда межрегиональных, региональных линий бизнес и экономкласса будут следовать измененным расписанием и маршрутом, отдельные поезда будут отменены», — сообщает перевозчик.
По информации БЖД, поезд № 704 Минск — Витебск будет отправляться со станции Минск-Пассажирский в 14:37, № 864 Минск — Орша будет отправляться из столицы в 10:23, № 866 Минск — Орша — в 15:00.
В БЖД дополнили, что на участке Минск — Борисов — Орша для поездов региональных линий экономкласса изменится расписание и маршрут.
«Отдельные (поезда экономкласса — Sputnik) будут отменены», — предупреждает перевозчик.
БЖД рекомендует отслеживать актуальное расписание поездов на официальном интернет-сайте перевозчика, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» и по телефону 105.
Ранее Белорусская железная дорога сообщила, что изменит расписание поездов на участке Минск — Брест в период с 8 по 11 июня.