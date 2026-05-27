БЖД изменит расписание поездов на участке Минск — Орша

Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства и просит отнестись с пониманием к изменениям в расписании.

Источник: БЖД

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Белорусская железная дорога предупредила о временных изменениях в движении поездов на участке Минск — Орша.

Расписание поездов Минск — Орша с 1 по 4 июня и с 8 по 11 июня 2026 года изменится в связи с ремонтными работами.

«Отдельные поезда межрегиональных, региональных линий бизнес и экономкласса будут следовать измененным расписанием и маршрутом, отдельные поезда будут отменены», — сообщает перевозчик.

По информации БЖД, поезд № 704 Минск — Витебск будет отправляться со станции Минск-Пассажирский в 14:37, № 864 Минск — Орша будет отправляться из столицы в 10:23, № 866 Минск — Орша — в 15:00.

В БЖД дополнили, что на участке Минск — Борисов — Орша для поездов региональных линий экономкласса изменится расписание и маршрут.

«Отдельные (поезда экономкласса — Sputnik) будут отменены», — предупреждает перевозчик.

БЖД рекомендует отслеживать актуальное расписание поездов на официальном интернет-сайте перевозчика, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» и по телефону 105.

Ранее Белорусская железная дорога сообщила, что изменит расписание поездов на участке Минск — Брест в период с 8 по 11 июня.