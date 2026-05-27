Фонтаны Тольятти готовят к новому сезону

В Тольятти продолжается подготовка фонтанов к новому сезону. Сотрудники служб благоустройства проводят их пуско-наладку. Работы уже выполнены в сквере им. В. Н. Полякова, в Портпоселке и на Центральной площади у скульптуры Николая Чудотворца.
«Работы продолжаются на площади драмтеатра “Колесо” и в сквере имени С. Ф. Жилкина. Ремонт фонтана производится сейчас в сквере “Маяк”, — сообщили в городской администрации.
Тольяттинцам напоминают, что купаться в фонтанах категорически запрещено. Во-первых, это нарушение общественного порядка, во-вторых, может быть опасно для здоровья, ведь в воду добавляют специальные химические средства. Они предназначены для обеспечения чистоты воды и стабильной работы фонтана.