В Приангарье студенты медколледжа встретились с руководством больницы

Учащиеся Саянского медицинского колледжа встретились с руководством Зиминской городской больницы в Иркутской области. Встреча была организована по национальному проекту «Кадры», сообщили в администрации Зиминского района.
Заместитель директора Зиминского филиала кадрового центра Иркутской области Марина Ершова рассказала студентам о мерах поддержки, которые молодые люди могут получить по окончании учебного заведения. Выступление заместителя мэра Зиминского района по социальным вопросам Юрия Чемезова было посвящено средствам, которые могут получить начинающие медики из муниципального бюджета. В районе действует муниципальная программа «Развитие здравоохранения», одним из направлений которой является поддержка кадров.
Заместитель главного врача Зиминской городской больницы Екатерина Виноградова представила студентам список вакансий, открытых в лечебном учреждении. Главный врач медучреждения Наталья Наливкина подчеркнула, что средний медицинский персонал больниц в населенных пунктах с населением до 50 тыс. человек получает федеральную доплату.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.