В России расширят перечень медицинских документов без посещения врача

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Перечень медицинских документов, которые можно будет получить без посещения врача, в 2026 году планируется расширить во всех регионах России, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков.
«В тестовом режиме выведен сервис заказа медицинских документов и справок онлайн в Республике Чувашия и Тюменской области, мы эту практику планируем в этом году распространить на все субъекты РФ», — сказал Ваньков на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме.
По его словам, в числе документов, которые можно получить онлайн, «и сертификат о профилактических прививках, справки о временной нетрудоспособности, справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, медзаключения о принадлежности несовершеннолетнего к медгруппе для занятия физической культурой».
Замминистра подчеркнул, что гражданин сможет сформировать соответствующий запрос через «Госуслуги» при условии прохождения диспансеризации или же наличия сведений в медицинской карте для того, чтобы система выдала необходимый документ.