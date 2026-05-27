Стали известны самые востребованные летние вакансии в Нижегородской области

Спрос на сотрудников заметно повышается в летнее время в Нижегородской области. О том, какие профессии наиболее востребованы в этот сезон, рассказала директор нижегородского филиала hh.ru Жанна Петрунина в беседе с НИА «Нижний Новгород».
Летом работодатели чаще всего ищут сотрудников в сферах туризма, гостиничного бизнеса и общепита, строительства, медицины, логистики, образования. Также особенно остро требуется рабочий и обслуживающий персонал.
Почти четверть всех вакансий летом 2025 года приходилась на специалистов сферы продаж и клиентского сервиса — они имеют наибольший спрос. В частности, организации искали менеджеров по продажам и работе с клиентами, продавцов-консультантов, кассиров и операторов кол-центров.
В связи с увеличением объема перевозок и строительных работ летом в Нижегородской области растет потребность в водителях-экспедиторах и разнорабочих.
Кроме того, востребованными всегда остаются врачи, повара, бухгалтеры, упаковщики и комплектовщики. А так как именно летом школы, колледжи и вузы начинают формировать состав педагогов на новый учебный год, повышается число вакансий для преподавателей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru нижегородцы назвали главные причины поиска новой работы.