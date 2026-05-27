Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Одна из международных федераций спорта сняла все ограничения с белорусов

Международная федерация FISU сняла все ограничения с белорусских спортсменов.

Источник: Комсомольская правда

Международная федерация студенческого спорта сняла все ограничения с белорусских спортсменов, пишет БелТА.

Так, исполкомом FISU было принято решение немедленно восстановить на всех соревнованиях студентов-спортсменов, являющихся гражданами Беларуси.

— Решение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета от 7 мая 2026 года, — прокомментировали в федерации.

Напомним в начале мая МОК разрешил выступать белорусским спортсменам с флагом и гимном.

А вот World Athletics отказалась снимать санкции с белорусских спортсменов.

Тем временем крупный универмаг Минска объявил ночь скидок.