Одна из международных федераций спорта сняла все ограничения с белорусов

Международная федерация студенческого спорта сняла все ограничения с белорусских спортсменов, пишет БелТА.
Так, исполкомом FISU было принято решение немедленно восстановить на всех соревнованиях студентов-спортсменов, являющихся гражданами Беларуси.
— Решение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета от 7 мая 2026 года, — прокомментировали в федерации.
Напомним в начале мая МОК разрешил выступать белорусским спортсменам с флагом и гимном.
А вот World Athletics отказалась снимать санкции с белорусских спортсменов.
