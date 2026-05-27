Сбербанк добивается банкротства попавшей под уголовное дело липецкой стройфирмы

Арбитражный суд Липецкой области накануне ввел наблюдение в местном ООО «Экотерм», следует из картотеки арбитражных дел. Рассмотрение отчета временного управляющего запланировано на 18 августа. Мотивировочная часть решения еще не опубликована. В середине мая единственного владельца и главу этой компании Кирилла Филонова отправили в СИЗО по подозрению в мошенническом хищении более 100 млн руб. при исполнении контрактов (ч. 4, 6, 7 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).