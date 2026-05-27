«Не знаешь, что делать — лучше не трогай»: эксперты о трамваях, дорогах и проспекте Победы

«В случае заключения такого контракта перевозчик не переживал бы, что у него какая-то маршрутка увела пассажиропоток. Трамвай двигается, значит, вся его работа будет оплачена. Это принцип брутто-контракта. Если рейсы выполнены, то из федерального бюджета может компенсироваться до 30% от выполненных работ. Но что взамен потребуют федеральные органы власти? Прежде всего, чтобы каждая единица подвижного состава проезжала не меньше 50000 км в год. Это может быть выполнено только при условии наличия выделенных полос или выделенных трамвайных путей. В частности, на проспекте Победы вся трамвайная линия выделена, поэтому у трамвая нет никаких проблем “откатать” 50000 км, передвигаясь с высокой скоростью, в отличие от ситуации с автобусом, который застревает на этих же участках в пробках. Если мы не обеспечим эту выделенность, надёжность, то федеральных денег не видать», — рассказал Морозов.