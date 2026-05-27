СК проверит информацию о плохом уходе в доме престарелых в Арзамасе

Бастрыкин запросил доклад о ненадлежащем уходе за постояльцами в Арзамасе.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки информации о ненадлежащем уходе за постояльцами в доме престарелых в городе Арзамас Нижегородской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

В соцсетях распространилась информация о случаях ненадлежащего ухода за пожилыми людьми в доме престарелых в городе Арзамасе, что якобы привело к ухудшению их здоровья и смерти одной из постоялец. Кроме того, в соцсетях приводятся данные о конфликте между родственниками постояльцев и сотрудниками учреждения, в результате которого заявители получили телесные повреждения.

«Председателем СК России затребован доклад о проверке по факту оказания небезопасных услуг постояльцам дома престарелых в Нижегородской области», — говорится в сообщении.

Следственными органами СК России по Нижегородской области по данному факту организована проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).