СК проверит информацию о плохом уходе в доме престарелых в Арзамасе

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки информации о ненадлежащем уходе за постояльцами в доме престарелых в городе Арзамас Нижегородской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
В соцсетях распространилась информация о случаях ненадлежащего ухода за пожилыми людьми в доме престарелых в городе Арзамасе, что якобы привело к ухудшению их здоровья и смерти одной из постоялец. Кроме того, в соцсетях приводятся данные о конфликте между родственниками постояльцев и сотрудниками учреждения, в результате которого заявители получили телесные повреждения.
«Председателем СК России затребован доклад о проверке по факту оказания небезопасных услуг постояльцам дома престарелых в Нижегородской области», — говорится в сообщении.
Следственными органами СК России по Нижегородской области по данному факту организована проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).