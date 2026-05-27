Авиакомпанию оштрафовали за задержку рейса из Красноярска в Пхукет

Авиакомпанию «Азур эйр» оштрафовали на 30 тысяч рублей за задержку рейса из Красноярска в Пхукет (Таиланд). Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что проверила исполнение законодательства о защите прав потребителей после обращения одного из пассажиров.
Выяснилось, что в феврале 2026 года в международном аэропорту Красноярск более чем на 46 часов задержали рейс в Пхукет. При этом пассажирам несвоевременно предоставили прохладительные напитки, горячее питание и размещение в гостинице.
Перевозчика привлекли к административной ответственности по статье «Оказание услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований, совершенное повторно».