«Роза Хутор» вошел в число лучших в области делового туризма по версии MICE Excellence Awards

«Одним из самых интересных своих проектов считаю спортивный фестиваль для крупной ритейл-компании, в нем участвовали более 650 сотрудников. Для проведения был предложен формат “Гонки героев”. Для разработки маршрута с полосой препятствий мы разработали и построили семикилометровую горную трассу, проходящую через парк ратраков и горное озеро. В проекте задействовали несколько площадок, включая футбольный стадион — там проходили церемонии открытия и награждения. На подготовку инфраструктуры ушло 23 дня, участники размещались в четырех отелях. Фестиваль проходил осенью, в это время в горах очень красиво. Верхушки уже тронуты снегом, а маршрут проложен среди деревьев, покрытых багряной листвой. Когда видишь счастливые лица участников, понимаешь, что смог реализовать самые смелые пожелания заказчика», — поделился старший менеджер управления корпоративных продаж и мероприятий «Роза Хутор» Жаргал Майдаров.