СКР начал проверку в нижегородском доме престарелых после смерти постоялицы

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по ситуации в арзамасском доме престарелых, где умерла одна из постоялиц. В нижегородском управлении СКР сообщили, что через социальные сети следователи получили информацию о том, что причиной смерти пожило нижегородки мог стать ненадлежащий уход за людьми, проживающими в доме престарелых.