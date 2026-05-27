Мишустин призвал сделать инструменты помощи участникам СВО прозрачными

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Важно, чтобы инструменты поддержки участников специальной военной операции были доступными и прозрачными, подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Вопросы помощи участникам СВО и их близким он обсудил с председателем Социального фонда России Сергеем Чирковым.
«Здесь очень важно, чтобы инструменты поддержки участников специальной военной операции были максимально доступными, прозрачными и понятными, чтобы они могли быстро, легко и удобно помогать решать вопросы участникам специальной военной операции, ветеранам, членам их семей», — сказал Мишустин на встрече с главой Соцфонда в среду.
Он попросил Чиркова лично уделять этим вопросам особое внимание.