В Новосибирской клинической больнице прошла конференция по кардиоонкологии

Конференция «Кардиоонкология — на перекрестке клинических дисциплин» состоялась 12 мая в Новосибирской областной клинической больнице. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
«Огромное количество пациентов получают очень мощную химиотерапию. Препараты воздействуют на все системы организма, и прежде всего на сердце. Создан целый раздел науки в онкологии, который называется кардиоонкология. И сегодня все ведущие специалисты страны здесь, на конференции. Мы в течение нескольких лет работаем с группой онкологических пациентов. У нас есть несколько кардиологических отделений, поэтому у нас есть возможность сегодня показать собственный опыт и наработки, которые важны в совместной работе онкологов и кардиологов», — отметил главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов.
По данным экспертов, в зоне высокого риска находятся пациенты в возрасте старше 65 лет, у которых уже есть сердечно-сосудистые заболевания. Чаще всего на фоне химиотерапии у пациентов выявляются сердечная недостаточность, артериальная гипертония и тромбоз. Ведущие врачи на конференции обсудили алгоритмы взаимодействия онкологов и кардиологов, а также комплекс мер по защите сердечно-сосудистой системы перед началом противоопухолевого лечения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.