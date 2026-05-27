Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь уголовных дел против дропперов возбудили в Нижегородской области

Фигуранты — молодые люди в возрасте от 16 до 27 лет.

Источник: Живем в Нижнем

В Дзержинске и Павлове возбуждены уголовные дела против дропперов, которые предоставляли свои банковские карты мошенникам, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Один из фигурантов — 27-летний житель Дзержинска, который раньше уже был судим за кражу или грабёж. В августе прошлого года он оформил на себя банковскую карту и продал её своему 19-летнему приятелю за пять тысяч рублей. Тот, в свою очередь, продал карту незнакомцу в Нижнем Новгороде.

Второе дело завели на 19-летнего парня из Павлова. В ноябре 2025 года он продал неизвестному банковскую карту, выпущенную на его имя, и дал доступ к двум своим счетам. Аферисты использовали их для незаконных операций.

Сейчас все счета фигурантов заблокированы. Дропперам грозит до трёх лет лишения свободы.

Полиция призывает никому не передавать свои карты и счета, не соглашаться на пересылку чужих денег через свои банковские приложения.

Ранее мы писали, что 140 уголовных дел завели на дропперов в Нижегородской области.