Семь уголовных дел против дропперов возбудили в Нижегородской области

В Дзержинске и Павлове возбуждены уголовные дела против дропперов, которые предоставляли свои банковские карты мошенникам, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Один из фигурантов — 27-летний житель Дзержинска, который раньше уже был судим за кражу или грабёж. В августе прошлого года он оформил на себя банковскую карту и продал её своему 19-летнему приятелю за пять тысяч рублей. Тот, в свою очередь, продал карту незнакомцу в Нижнем Новгороде.
Второе дело завели на 19-летнего парня из Павлова. В ноябре 2025 года он продал неизвестному банковскую карту, выпущенную на его имя, и дал доступ к двум своим счетам. Аферисты использовали их для незаконных операций.
Сейчас все счета фигурантов заблокированы. Дропперам грозит до трёх лет лишения свободы.
Полиция призывает никому не передавать свои карты и счета, не соглашаться на пересылку чужих денег через свои банковские приложения.
Ранее мы писали, что 140 уголовных дел завели на дропперов в Нижегородской области.