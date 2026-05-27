Хабаровские новостройки удержали спрос на фоне охлаждения рынка

По данным сервиса цифровой аналитики для девелоперов «Объектив.РФ» (16+), в январе-марте 2026 года в Хабаровске было заключено 1 467 сделок по ДДУ и ДКП общей площадью 70,9 тысячи квадратных метров. Среднемесячный темп поглощения в I квартале составил 489 лотов, или 23,6 тысячи квадратных метров. После январского всплеска семейной ипотеки рынок ожидаемо замедлился, однако резкого снижения активности удалось избежать. Ипотека по-прежнему остается основным инструментом покупки жилья: её доля в структуре сделок достигла 71%.
При этом сделки по договорам купли-продажи заняли лишь 4,3% от общего числа заключенных договоров — это самый низкий показатель среди всех анализируемых городов. Рынок Хабаровска остается практически полностью ориентированным на строящееся жильё. Для поддержания спроса девелоперы активно использовали скидочные механизмы. Так, 40,1% сделок были заключены с дисконтом. Средний размер скидки составил 6,9%, или около 693 тысяч рублей.
Вместе с тем в 28,2% договоров итоговая стоимость жилья оказалась выше первоначального прайса: покупатели дополнительно оплачивали отделку, опции и индивидуальные решения. В среднем размер такой доплаты достигал 15,9%, или порядка 950 тысяч рублей. К концу I квартала 2026 года объём предложения на рынке Хабаровска составил 6 389 лотов общей площадью 343,7 тысячи квадратных метров.
При текущих темпах продаж на реализацию всего объёма строящегося жилья — 12 271 лота — потребуется примерно 2 года и 1 месяц. Аналитики отмечают, что такие показатели свидетельствуют о сбалансированном соотношении спроса и предложения на первичном рынке жилья. Средняя стоимость квадратного метра в продаже по итогам I квартала выросла на 2,5%. В марте 2026 года показатель достиг 198,2 тысячи рублей.
В течение первых трёх месяцев года новые проекты и корпуса вышли на рынок сразу в трёх районах города. В Краснофлотском районе стартовали продажи нового корпуса ЖК «Депо» от ГК Взлет, в Кировском районе был запущен проект «Правобережный» от БМК Групп. В Железнодорожном районе стартовали продажи сразу трёх корпусов жилого комплекса «Чемпион» от ГК Дом Арт.
Топ-5 девелоперов Хабаровска по объёму реализации в I квартале 2026 года:
1. DARS Development — 9 359 кв. м (13,2% рынка).
2. Талан — 7 529 кв. м (10,6%).
3. ГК Дом Арт — 6 340 кв. м (9%).
4. СЗ ДВ Кристалл — 4 290 кв. м (6%).
5. ГК Взлет — 4 241 кв. м (6%).
*В рейтинг включены сделки по ДДУ и ДКП за I квартал 2026 года.