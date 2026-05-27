Версии пропажи Усольцевых, опровергнутые СК

За восемь месяцев поисков Усольцевых интернет оброс самыми разными теориями: от переезда в США до похищения и даже убийства с сожжением в печи.

Источник: АиФ Красноярск

Прошло уже восемь месяцев с тех пор, как семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — исчезла в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. За это время интернет оброс самыми разными теориями: от переезда в США до похищения и даже убийства с сожжением в печи. Однако Следственный комитет поставил точку в некоторых из них. Подробности — в материале krsk.aif.ru.

Побег или похищение?

Загадочное исчезновение семьи Усольцевых породило в интернете десятки различных теорий — от несчастного случая до побега в другую страну и даже убийства.

Изначально следователи отрабатывали четыре основные версии: побег, похищение, несчастный случай и совершение иного преступления в отношении членов семьи.

Однако, как сообщили krsk.aif.ru в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, версия о том, что Усольцевых похитили, не нашла своего подтверждения.

«Версии о побеге и похищении с учетом собранных доказательств не нашли своего подтверждения. Две остальные версии сейчас планомерно отрабатываются следователями», — заявили в Следственном комитете.

Какие версии остались?

В поисках семьи Усольцевых следователи обыскали каждый дом в Кутурчине. В первую неделю масштабных поисков на месте работал следователь-криминалист Павел Мамурков. Как ранее рассказывал эксперт, когда были получены данные о сигнале телефона главы семейства, максимально сузили район поисков и направили силы туда.

«Провели осмотр всех жилых и нежилых строений — каждый дом, подвал и подпол. Нужно было исключить версию, что преступление могли совершить, а тела спрятать в одном из зданий», — сообщал тогда Павел Мамурков.

Сейчас у следователей осталось в работе только два направления:

Несчастный случай — это официально основная версия. Условия в тайге в этот день резко ухудшились, а лёгкая одежда и отсутствие серьёзного снаряжения могли сыграть роковую роль.

Совершение иного преступления — криминальный след, не связанный с похищением. Что именно это может быть, следствие не уточняет, но такая версия не исключается.

Напомним, что накануне спасатели завершили очередную операцию по поиску пропавшей семьи Усольцевых, которая проводилась с 23 по 26 мая по заявке сотрудников полиции. На протяжении этих дней специалисты пешком и на квадроциклах в условиях сложного рельефа и густой тайги обследовали 28 квадратных километров труднодоступной горно-таёжной местности.

Однако, несмотря на все усилия, поиски не увенчались успехом — следов пропавших найти не удалось.

По данным СК, в районе исчезновения Усольцевых специалисты нашли три пещеры. Протяженность их ходов достигает 70 метров, а глубина — 30 метров. Две пещеры спасатели уже обследовали — следов пропавших там не нашли. Третья пещера остаётся неисследованной из-за труднодоступности.

Тайна семьи Усольцевых.

Семья Усольцевых приехала автомобиле из Железногорска в посёлок Кутурчин. План был прост: пешая прогулка к горе Буратинка и возвращение обратно. Вместе с ними была старая корги. В день исчезновения погода резко испортилась — до обеда стояла жара около +25 градусов, а после полудня поднялся сильный ветер, начался ливень, и температура стремительно упала.

Поиски семьи Усольцевых стали беспрецедентными для Красноярского края по масштабу. В них участвовали полторы тысячи человек — спасатели, добровольцы, сотрудники СК и полиции.

Активная фаза поисков продолжалась до середины октября, пока тайгу не завалило снегом. После этого операция перешла в режим периодических выездов.

