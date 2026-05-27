Редкая голубая Луна взойдёт над Хабаровским краем

Май 2026 года завершится полнолунием. Но необычным — 31 мая в небе взойдет голубая Луна, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Однако увидеть какие-либо голубые оттенки не получится, так как название явления вовсе не связано с цветом естественного спутника Земли. Голубой Луной принято называть второе полнолуние в месяце, а название это было позаимствовано от устойчивого английского выражения «Once in a Blue Moon!», которое означает «крайне редко» или «в исключительных случаях».
— Первое полнолуние в этом месяце пришлось на 1 мая, а 31 мая произойдет уже второе за месяц полнолуние. Это возможно потому, что промежуток времени между двумя полнолуниями 29,53 дня, что чуть короче средней продолжительности месяца. Поэтому примерно за 2,7154 года в календаре «накапливается» дополнительное полнолуние, лишний раз нам напоминая, что в году может быть 13 полных Лун, вместо обычных двенадцати, — объяснили в Московском планетарии.
Так, в прошлый раз голубая Луна отмечалась в августе 2023 года, а после нынешней, майской, увидеть явление получится уже в декабре 2028 года.
Между тем, особенным предстоящее полнолуние будет еще и потому, что естественный спутник планеты будет в апогее, то есть находиться в точке, в которой расстояние между ним и Землей будет наиболее удаленным — в 406368 км от Земли.