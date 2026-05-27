Редкая голубая Луна взойдёт над Хабаровским краем

— Первое полнолуние в этом месяце пришлось на 1 мая, а 31 мая произойдет уже второе за месяц полнолуние. Это возможно потому, что промежуток времени между двумя полнолуниями 29,53 дня, что чуть короче средней продолжительности месяца. Поэтому примерно за 2,7154 года в календаре «накапливается» дополнительное полнолуние, лишний раз нам напоминая, что в году может быть 13 полных Лун, вместо обычных двенадцати, — объяснили в Московском планетарии.