В Москвариуме впервые появились уникальные морские «ангелы»

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Уникальные морские «ангелы» или крылоногие моллюски впервые появились в Москвариуме на ВДНХ, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки.
«В Москвариуме появились морские “ангелы” — одни из самых необыкновенных подводных обитателей. Увидеть этих созданий — большая удача, ведь они встречаются только в холодных водах и на большой глубине, а их короткий жизненный цикл позволяет наблюдать за ними всего пару месяцев в году», — рассказали в пресс-службе.
В Москвариуме отметили, что свое название морские «ангелы» получили из-за прозрачного тела и маленьких «крылышек», которые создают образ неземного создания. Сложные и изящные движения новых обитателей производят впечатление, что они не плавают, а парят в толще воды.
«Морской ангел, или Clione limacina, — это крылоногий моллюск, произошедший от общего с современными улитками предка. В ходе эволюции он приобрел два полупрозрачных “крыла”, как будто сотканные из света. Ими “ангелы” рисуют в воде восьмерки подобно бабочкам в воздухе. Такое искусное плавание требует виртуозной сноровки для беспозвоночного», — добавили в пресс-службе.
Морским «ангелам» подготовили специально оборудованный аквариум, где для них воссозданы привычные условия среды. В течение нескольких месяцев научные сотрудники Российской академии наук и специалисты «Москвариума» будут проводить исследования, направленные на изучение этого редкого вида в целях научно-просветительской деятельности, подчеркнули в пресс-службе.