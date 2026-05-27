В Хабаровске осуждённый обещал решить вопрос через юристов и украл 680 тыс

В Хабаровске мужчина отдал 680 тысяч рублей за «помощь юристов», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор 38-летнему жителю Комсомольска-на-Амуре по делу о крупном мошенничестве. Как установил суд, с июля 2024 года по март 2025-го мужчина, находясь на принудительных работах, убедил потерпевшего, что способен решить его проблему через «знакомых юристов» и связи в правоохранительных органах.
Чтобы сделать историю убедительнее, он даже изготовил поддельный документ якобы от имени должностных лиц. Потерпевший поверил и в течение нескольких месяцев передавал деньги за обещанную помощь. Всего мошенник похитил 680 тысяч рублей.
Во время следствия и суда обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и частично возместил ущерб.
Суд назначил ему пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также удовлетворён гражданский иск потерпевшего на сумму 625 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.