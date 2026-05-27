Более 3 км дороги отремонтируют на Матросова в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дорожники приступили к ремонту улицы Матросова. Работы пройдут на участке протяженностью 3,4 километра — от жилого дома № 4 до здания № 41а.
Сейчас подрядчик демонтирует старые бордюры в районе улицы Лесопильщиков. Перед этим рабочие провели фрезеровку асфальта вдоль бордюр, что позволяет уменьшить количество пыли и грязи во время ремонта.
В рамках работ планируется полностью обновить дорожное покрытие, заменить бордюры, привести в порядок тротуары и обустроить недостающие пешеходные участки возле железнодорожного моста. После завершения демонтажа подрядчик приступит к укладке нового асфальта.
Ремонт будет проходить без полного перекрытия движения — ограничения введут только по отдельным полосам.
В мэрии напоминают, что в 2026 году в Красноярске планируется отремонтировать 25 участков дорог. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На эти цели направлено 1,5 млрд рублей.