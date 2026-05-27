Парадная лестница Мариинского дворца открылась после реставрации

Парадная лестница Мариинского дворца вновь открылась после масштабной научной реставрации. Как уточнил председатель ЗакСа Александр Бельский, это подарок ко Дню основания Петербурга.
— Для города такие проекты больше, чем просто обновление интерьеров. Это уважение к истории и архитектурному наследию, стремление сохранить уникальный облик, который делает Петербург знаменитым во всем мире, — написал Бельский в своем telegram-канале.
Архитектор Андрей Штакеншнейдер задумал этот интерьер еще в XIX веке, и реставраторам удалось вернуть ему исторический облик. Они вернули стенам и колоннам прежнюю цветовую гамму, а также привели в порядок скульптуры и барельефы.
В ходе работ выяснилось, что первоначальная отделка скрывалась под многолетними слоями краски. Некоторые детали очищали от старого покрытия несколько месяцев — ювелирная работа требовала предельной аккуратности.