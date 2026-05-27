В Прикамье возбуждено более 800 административных дел в отношении неплательщиков алиментов

За четыре месяца 2026 года сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю возбудили 802 административных дела в отношении неплательщиков алиментов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Коммерсантъ

По итогам рассмотрения административных дел 694 должника по алиментам привлечены к обязательным работам.

«Согласно статистике, от общественно полезного труда уклоняется около 30% правонарушителей. Все они усугубляют свое положение и несут дополнительную ответственность», — отметили в ГУ ФССП. Так, в ходе еженедельного рейда, проведенного в Кунгуре, судебные приставы выявили таких уклонистов. В результате трое должников оказались под административным арестом.