Полиглот назвал, какие языки надо знать современному человеку

В Екатеринбург приезжал владеющий 50 языками полиглот и телеведущий Дмитрий Петров. Он объяснил, какие из них нужно знать современному человеку. Его слова приводит ИА «Уральский меридиан».
По мнению Петрова, любому, кто собирается работать с языками, нужно знать хотя бы три. Английский, так как он остается глобальным средством общения — от него, как от мировой валюты, пока никуда не деться. Вторым должен быть европейский язык на выбор: немецкий, французский, испанский или итальянский. А третьим — азиатский: китайский, корейский или турецкий.
Полиглот отметил, что мир переориентируется на Восток, поэтому растет спрос на языки, которые раньше считались второстепенными. Полезными будут хинди, португальский и индонезийско-малайский. Индия перестает позиционировать себя как англоязычная страна, португальский востребован в растущих экономиках Бразилии и Анголы, а индонезийско-малайский прост и набирает популярность в Юго-Восточной Азии.
