Родным, близким, друзьям. Красивые поздравления с Троицей 2026

В 2026 году православные христиане отмечают День Святой Троицы (Пятидесятницу) 31 мая. Это один из главных двунадесятых праздников, который символизирует сошествие Святого Духа на апостолов и рождение Церкви.
Троица — время духовной радости, обновления и единства. В этот день принято поздравлять родных и близких, желать мира, любви и благополучия.
На сайте krsk.aif.ru мы сделали подборку тёплых и душевных поздравлений с Троицей. Выбирайте, копируйте бесплатно и отправляйте в мессенджерах или по почте тем, кого хотите поздравить.
Душевные поздравления с Троицей для близких.
С Троицей! Пусть в вашем доме всегда царят мир, тепло и согласие. Желаю вам любви, крепкой веры и светлой надежды. Пусть Бог хранит вас и ваших близких от всех бед и невзгод.
Поздравляю с праздником Святой Троицы! Желаю душевного покоя, семейного благополучия и Божьей благодати. Пусть в сердце всегда живут вера, надежда и любовь.
С Троицей вас! Пусть этот светлый день наполнит вашу жизнь радостью, теплом и уютом. Желаю вам здоровья, счастья и мира в вашем доме.
Поздравляю с Днём Святой Троицы! Пусть в вашей семье всегда будут взаимопонимание и поддержка. Желаю вам лёгкости на душе и благословения на все добрые дела.
С праздником Троицы! Пусть этот день принесёт в ваш дом мир, любовь и уют. Желаю вам светлых мыслей, чистых помыслов и радости в каждом дне.
Поздравления с Троицей для родителей.
Дорогие мама и папа! Поздравляю вас с праздником Святой Троицы! Желаю вам здоровья, душевного покоя и долгих лет жизни. Спасибо вам за всё. Пусть Бог хранит вас и дарует мир вашему дому.
Мамочка, папочка, с Троицей вас! Желаю вам только светлых дней, тепла и заботы друг о друге. Пусть в вашем доме всегда царит любовь.
Поздравления с Троицей для детей.
Дорогие мои дети! Поздравляю вас с праздником Святой Троицы! Желаю вам светлого пути, верных друзей и исполнения самых заветных желаний. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом.
С Троицей вас, ребята! Желаю вам радости, удачи и успехов во всём. Будьте добрыми, честными и верьте в чудеса.
Поздравления с Троицей для друзей.
Друзья мои, с праздником Святой Троицы! Желаю вам счастья, мира и благополучия. Пусть каждый ваш день начинается с улыбки, а дом всегда будет полон гостей и тепла.
С Троицей, дорогие! Пусть в вашей жизни будет больше светлых моментов, а все печали уходят прочь. Здоровья, любви и удачи!
Поздравления с Троицей для крестников.
С праздником Святой Троицы, дорогой крестник! Желаю тебе быть здоровым, добрым и счастливым. Пусть ангел-хранитель всегда идёт с тобой рядом, а вера в сердце помогает преодолевать все трудности.
С Троицей, моя крестница! Желаю тебе светлой радости, душевного спокойствия и Божьей помощи во всех делах. Пусть каждый день приносит только хорошее.
Напомним, ранее мы писали, что можно и нельзя делать в Троицу.