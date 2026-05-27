В Красноярском крае турист возместил 1,8 млн рублей ущерба за лесной пожар

В Красноярском крае в отношении отношении туриста возбуждено уголовное дело об уничтожении леса. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, по инициативе ведомства мужчина полностью возместил причиненный лесному фонду ущерб и расходы на тушение пожара. Напомним, 1 мая текущего года спасателям в Березовске поступило сообщение о лесном пожаре в районе Есауловской петли. Ущерб Маганскому лесничеству оценили в 822 тысячи рублей, еще более 1 миллиона рублей ушло на тушение возгорания. Выяснилось, в тот день группа примерно из 15 человек отправилась по туристическому маршруту. Один из них запустил три сигнальные ракеты: две сработали штатно, а третья не набрала высоту и упала на поляну. Пожар попытались потушить самостоятельно, однако безрезультатно. Огонь прошел 17 гектаров, из-за сложного рельефа с высокими скалистыми склонами десятки человек тушили его два дня. Поджигателя задержали сразу же.